Herzogin Meghan: Knallharte Konsequenzen! Jetzt gibt es keine Ausrede mehr

Heftiger Angriff auf Meghan

In einem Gastbeitrag für die britische Boulevardzeitung "The Sun" meckert der berühmte "Top Gear"-Moderator Jeremy Clarkson über Meghan. Der Artikel, der in der letzten Woche veröffentlicht wurde, hat für so viel Aufsehen gesorgt, dass er wieder offline genommen werden musste! Der Grund: Weit über 17.000 trudelten Beschwerden beim britischen Presserat ein! Zum Vergleich: Im kompletten Jahr 2021 gab es insgesamt (!) nur 14.000 Beschwerden!

In einem Tweet entschuldigt Clarkson sich nun für seine Wortwahl. "In einem Beitrag, den ich über Meghan geschrieben habe, machte ich einen ungeschickten Vergleich zu einer Szene aus 'Game of Thrones' und das ist bei einer ganzen Menge an Menschen schlecht angekommen. Ich bin schockiert darüber, so viel Schmerz ausgelöst zu haben und werde in Zukunft besser aufpassen", erklärt er. Eine Entschuldigung an Meghan gibt es jedoch nicht!

Besonders bitter: Sogar Clarksons Tochter kritisiert ihn scharf und hat sich öffentlich von dem Artikel distanziert. Darin schrieb der Moderator nämlich, dass er "zähneknirschend" auf den Tag warte, "an dem sie nackt durch jede Stadt Großbritanniens laufen muss, während die Menschen 'Schande!' rufen und sie mit Exkrementen bewerfen." Definitiv nicht die feine englische Art!

