Herzogin Meghan: Knusprige Süßkartoffel-Wedges mit Ahornsirup und Kürbiskernen

Wenn Herzogin Meghan am Herd steht, läuft Prinz Harry sicherlich schon das Wasser im Mund zusammen. Kein Wunder: Seine Liebste ist ein waschechter Foodie und kann im Handumdrehen ein leckeres Menü zaubern, von dem alle Gäste begeistert sind. Selbst einfache Süßkartoffel-Wedges erscheinen durch die Ex-"Suits"-Darstellerin in einem völlig neuen Glanz. In einem Interview mit der "Grazia" verriet sie einst ihr Rezept für die knusprigen Kartoffeln mit Ahornsirup und Kürbiskernen. Meghans Kartoffeln werden in Wedges geschnitten und mit einer Mischung aus Öl, Zitronensaft und Ahornsirup bestrichen. "Ein Publikumsliebling", wie sie verrät.