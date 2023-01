Herzogin Meghan: Kontakt mit Prinzessin Diana

Noch vor ihrer Heirat verspürte Meghan 2017 das Bedürfnis, einen privaten Moment an Dianas letzter Ruhestätte zu verbringen. Der Herzog von Sussex ließ sie allein am Grab in Althorp. "Als ich zurückkam, lag sie auf den Knien, hatte die Augen geschlossen und die Handflächen flach auf den Stein gelegt." Kurze Zeit später berichtete Meghan ihrem Mann, sie habe Kontakt mit der Toten aufgenommen und um "Klarheit und Führung" gebeten.

Was für ein Hokuspokus – und ein erschütternder Verrat an der Königin der Herzen. Die würde sich vor Scham im Grab umdrehen …

