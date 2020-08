Herzogin Meghan: "Let's Dance"-Hammer!

Wie nun gemunkelt wird, sollen die Produzenten von "Strictly Come Dancing", der US-Version von "Let's Dance", enormes Interesse daran haben, dass Meghan auf dem Show-Parkett das Tanzbein schwingt. So erklärt der italienische Choreograph Bruno Tonioli im Interview mit "Extra": "Sie ist ja aktuell hier in Los Angeles, es wäre großartig." Ebenfalls ergänzt er und appelliert an Meghan: "Es würde sie nahbar machen, es wäre einfach brillant. Meghan, wenn du das hier siehst, dann bitte! Wir würden es lieben, wenn du dabei wärst!" Ob die Beauty dieses Angebot ausschlagen kann? Wir können gespannt sein...