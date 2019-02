Reddit this

Oh je, es wird nicht ruhig bei und ! Erst kürzlich erschütterte die Veröffentlichung eines Briefes, den Meghan nach ihrer Hochzeit an ihren Vater geschrieben hat, die Öffentlichkeit. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Prinz William: Überraschendes Windel-Geständnis

Prinz Harry muss ohne Meghan reisen

Vor einigen Tagen war Prinz Harry dabei zu beobachten, wie er im Namen der Krone Norwegen besuchte. Meghan blieb derweil in Großbritannien, da es hieß, dass die Reise für die zu anstrengend wäre und sie während ihrer Schwangerschaft einen Gang runterschalten möchte. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Doch jetzt der Schock! Wie es scheint, hat sich Meghan doch für eine Reise entschieden - ohne ihren Harry.

Meghan reiste ab

Wie jetzt durch "Bazaar.com" bekannt gegeben wurde, soll Meghan am vergangen Freitag alleine nach New York gereist sein, um dort mit Freundinnen die anstehende Geburt ihres Babys zu feiern. Erholung sieht definitiv anders aus! Warum sich Meghan und Harry dafür entschieden haben, alleine zu reisen, ist nicht bekannt. Auch warum der Palast Meghans Fernbleiben in Norwegen mit ihrer Schwangerschaft begründete, ist nach wie vor rätselhaft. Fakt ist jedoch: Begeistert wird die Queen über diesen Zustand jedenfalls nicht sein...