Herzogin Meghan: Lüge aufgeflogen! Eine TV-Kollegin packt aus

Herzogin Meghan steht wegen ihrer angeblichen Lügen immer wieder in der Kritik. Die Ehefrau von Prinz Harry soll hin und wieder geflunkert haben - so auch bei ihrem Skandal-Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey. So behauptete die Ex-"Suits"-Darstellerin beispielsweise, nichts über die Royals gewusst zu haben. Mittlerweile ist bekannt, dass das so nicht stimmt. Außerdem soll sie vor ihrem Date bei Google nicht nach Harry gesucht haben. Doch auch das könnte gelogen sein, wie eine TV-Kollegin behauptet...