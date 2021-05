Herzogin Meghan: Lüge aufgeflogen! Sie hat allen etwas vorgemacht

Versteckspiel im Supermarkt

In dem Podcast "Armchair Expert" verrät Harry jetzt, dass die beiden am Anfang versucht haben, ihre Beziehung vor der Welt zu verstecken. Keiner sollte die Wahrheit erfahren, also machten sie allen etwas vor! "Das erste Mal, als Meghan und ich uns trafen und sie bei mir war, trafen wir uns in einem Supermarkt in London, taten so, als würden wir uns nicht kennen und schrieben uns vom anderen Ende des Gangs", erinnert er sich zurück.

Harry versteckte sein Gesicht hinter seiner Kappe und senkte den Blick, um nicht erkannt zu werden. Das Versteckspiel ließ sich wohl nicht vermeiden, denn wenn man so berühmt ist wie Harry, lauern die Fotografen natürlich an jeder Ecke...