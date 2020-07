Herzogin Meghan: Lüge aufgeflogen! Sie hat alles geplant

Zwischen Kalkül und Zufall

Im Gespräch mit der britischen "Sun" verrät ein Insider, dass Meghan in der Vergangenheit Paparazzi-Aufnahmen arrangiert haben soll. So auch im März 2015. Damals war die Schauspielerin noch nicht so bekannt wie heute, spielte jedoch in der Anwaltsserie "Suits" mit. Bei einem Interview mit der "Mail on Sunday's" in einem Restaurant tauchten plötzlich Fotografen auf. Hat die dunkelhaarige Schönheit so versucht, noch bekannter und interessanter zu werden?

"Es war alles im Voraus arrangiert", behauptet der Insider. Und es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass Meghan Paparazzi-Fotos inszeniert hat. Besonders interessant: Kurz bevor ihre Beziehung mit Prinz Harry öffentlich wurde, veränderte jemand den Wikipedia-Eintrag über Meghan Markle. Vorher wurde sie darin noch als Schauspielerin, Model und Sprecherin bezeichnet. Danach stand dort plötzlich Schauspielerin, Aktivistin, humanitäre Helferin, Gründerin von "The Tig". Alles wurde bis ins letzte Detail geplant und wirft plötzlich ein ganz anderes Licht auf die sonst so unschuldig wirkende Herzogin...

