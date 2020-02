Herzogin Meghan & Mama Doria: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht

Es ist kein Geheimnis, dass und ihr Vater Thomas Markle eine sehr schwierige Zeit hinter sich haben. Nachdem der Rentner immer wieder öffentlich über seine berühmte Tochter plauderte und sich einen Fehltritt nach dem anderen erlaubte, brach die 38-Jährige den Kontakt zu ihm ab. Das letzte Telefongespräch zwischen den beiden soll kurz vor der royalen Hochzeit mit stattgefunden haben. Seitdem herrscht Funkstille.

Insider verrät traurige Details

Megs Mutter hingegen gilt als ihre engste Vertraute. Doria Ragland steht ihrer Tochter bei, obwohl sie momentan den Hass vieler Menschen auf sich zieht. Zwei Insider behaupten nun jedoch, dass der Schein trügt! Scheinbar stehen Meghan und Doria sich nicht so nah, wie bisher gedacht wurde!

„Doria hat Meghan nur ein- oder zweimal im Jahr gesehen, während sie in Toronto ‚Suits‘ gedreht hat. Meghan ist ihrer Mutter nicht so nah wie gedacht", verrät ein Informant gegenüber „US Weekly“. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass Doria ihr Leben in Los Angeles nicht aufgeben möchte!

Herzogin Meghan: Die nächste Demütigung für das Königshaus!

Doria will in Los Angeles bleiben

Lange wurde vermutet, dass die 63-Jährige in die Nähe ihrer Tochter ziehen wird, um ihren Enkel Archie aufwachsen zu sehen. Stattdessen besuchte Doria die kleine Familie nur ab und zu in Großbritannien. Ein Umzug scheint für sie keine Option zu sein.



Auch wenn die Insider mit ihrer Aussage recht haben sollten, kann es durchaus sein, dass Meghans Bruch mit ihrem Vater dafür gesorgt hat, dass sie sich wieder mehr auf ihre Mutter einlassen kann. Schließlich stand diese ihr bei, als ihr Familienmitglieder und alte Freunde in den Rücken fielen und sie von der britischen Presse in der Luft zerrissen wurde.

Heimliche Tochter aufgetaucht! Hat Herzogin Meghan ein pikantes Geheimnis?