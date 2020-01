Herzogin Meghan: Mega-Deal mit Disney?

Reddit this

Das würde die Fans sicher reihenweise in die Kinos locken!

Vor wenigen Tagen sorgten und mit dieser Nachricht für Aufsehen: Ab sofort wollen sich die jungen Eltern aus dem britischen Königshaus zurückziehen und sowohl finanziell als auch örtlich mit einem zweiten Wohnsitz in Nord-Amerika ungebunden sein.

Wie britische Medien berichten, könnte die Herzogin jetzt bereits ihren ersten Job an Land gezogen haben - und der würde sie zurück in Richtung Schauspiel-Branche führen!

Herzogin Meghan: Diesen Deal soll sie mit Disney abgeschlossen haben

Wie die britische "Times" öffentlich machte, soll der Walt Disney Konzern Herzogin Meghan für ein ganz besodneres Projekt gewonnen haben: So sei die ehemalige Schauspielerin für als Synchronsprecherin für einen Film engagiert worden!

Laut Berichten des Blattes soll Disney im Gegenzug für Meghans Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation "Elephants Without Borders", einer gemeinnützigen Einrichtung in Botswana zum Schutz aller Wildtiere auch vor Wilderei, eine Spende in nicht bekannter Höhe zukommen lassen.

Wie es heißt, habe Herzogin Meghan ihr Voice-Over bereits vor ihrer Familien-Auszeit Mit Ehemann Harry und Söhnchen Archie in Kanada aufgezeichnet.

Es scheint, als könnten sich die Fans weiterhin auf viele spannende Projekte der Herzogin freuen!