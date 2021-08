Herzogin Meghan & Herzogin Kate: Miese Masche! Jetzt ist von Erpressung die Rede

Von einem "Erpressungsversuch" ist in Palastkreisen bereits die Rede! Ob ehemalige Mitschüler, ausgemusterte Kindermädchen oder plauderwillige Society-Ladys, vermutlich hätte Meghan freie Auswahl an Gesprächspartnern, welche die weniger schmeichelhaften Seiten des royalen Lieblings Kate beleuchten könnten. Und wunde Punkte gibt es durchaus: Angefangen bei Kates biederem Kleidungsstil, ihrer Rolle als Mutter, die ihren royalen Nachwuchs in fragwürdige Rollen presst, bis hin zu Kates peinlicher Zeit in der Warteschleife bis zum ersehnten Antrag von Prinz William (39), wegen der Kate von der britischen Presse als "Waity Katie" verspottet wurde...

Dass Meghan nicht davor zurückschreckt, Kate öffentlich schlecht aussehen zu lassen, hat sie bereits bewiesen: Im Skandal-Interview mit Oprah Winfrey führte sie genüsslich aus, wie ihre Schwägerin angeblich wegen der Kleiderfrage für die Hochzeit den Aufstand probte! "Sie brachte mich zum Weinen und hat sich später dafür entschuldigt“" so Meghan. Damals schwieg Kate zu dieser Darstellung, bewahrte nach royaler Art eine "Stiff Upper Lip". Doch in Zukunft will sie wohl doch lieber ein Wörtchen mitreden...

All der Stress scheint Herzogin Kate ordentlich auf den Magen zu schlagen. Die schockierenden Mager-Bildern seht ihr hier im Video: