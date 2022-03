Herzogin Meghan: Mieser Verrat! Sie wurde bitter enttäuscht

Samantha zieht vor Gericht

Ausgerechnet Meghans Schwester will nun vor Gericht ziehen, um Meghans "Lügen" aufzudecken. "Samanthas Klage konzentriert sich primär auf die Behauptungen, die die Herzogin im Gespräch mit Oprah aufgestellt hat", erklärt ein Insider gegenüber "Page Six". "Dazu gehören auch Informationen darüber, wie wenig Meghan ihre Halbgeschwister angeblich kannte, aber auch Details zu ihrer Kindheit. Samantha, die denselben Vater wie Meghan hat, erkennt vieles von dem, was die Herzogin gesagt hat, nicht an und will einige Aussagen anfechten, indem sie ihre Schwester zu einer eidesstattlichen Aussage zwingt."

Ob Samantha mit ihrer Klage durchkommt, wird sich zeigen. Für Meghan könnte es dann tatsächlich ziemlich unangenehm werden. Selbst wenn sie die Wahrheit gesagt hat, dürfte der Gerichtsprozess ihrem Image nämlich ganz schön schaden...

Raffinierter Scheidungs-Schachzug! So eiskalt zockt Meghan ihren Harry ab: