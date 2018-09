Herzogin Meghan: Morddrohungen!

Was für eine furchtbare Nachricht! Obwohl Herzogin Meghan seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry definitiv an Beliebtheit dazu gewann, muss sich die Schönheit immer wieder neuen Negativ-Schlagzeilen stellen. Die neuste Meldung stellt alles Vergangen jetzt jedoch in den Schatten...

Es wird nicht ruhig um Herzogin Meghan! Schon vor der Hochzeit mit erschütterten eine Reihe von Negativ-Schlagzeilen die Öffentlichkeit. Meghan musste sich dabei hauptsächlich Anfeindungen ihrer Familie stellen. Nun die nächste Hiobsbotschaft. Obwohl Meghans Vater erst vor einigen Wochen verkündete, dass er sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte, sorgt er nun für den nächsten Skandal...

Herzogin Meghan: Ihr Vater macht ihr das Leben schwer

Das Meghan und ihre Familie nicht das beste Verhältnis zueinander haben, ist definitiv keine Neuigkeit mehr. Vor allem Meghans Stiefschwester Samantha und Meghans Vater Thomas machen der jungen Herzogin das Leben schwer. Vor einigen Wochen dann die Wende. Meghans Vater gab bekannt, dass er sich aus den Medien zurückziehen möchte und für keine weiteren Interviews zur Verfügung steht. Doch jetzt der Schock. In einem seiner jüngsten Interviews geht Thomas Markle jetzt sogar so weit, dass er von Morddrohungen spricht. Definitiv ein weiterer Tiefschlag für die Herzogin...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jubel-News! Zwillinge unterwegs!

Herzogin Meghan: Ihr Vater wird bedroht

Wie "express.co.uk" nun berichtet, sollen Morddrohungen gegen Thomas Markle ausgesprochen wurden sein. Dabei soll der Täter niemand geringeres gewesen sein, als der Mann einer Freundin. So heißt es: "Das erste Mal, dass er mich bedrohte, war, als ich mit meiner Freundin und ihrer Tochter Pizza essen gegangen bin und Paparazzi uns dabei fotografiert haben." Der Freund soll auf Grund der Bilder gedacht haben, dass Thomas Markle und dessen Ehefrau eine Affäre hätten. Für Meghan und die royale Familie definitiv ein Schock! Was an der Geschichte jedoch dran ist und was die Herzogin darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht zu der wilden Geschichte ihres Vaters...