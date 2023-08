Herzogin Meghan nach Karriere-Aus: Sie sucht ihr Glück in Deutschland!

Im September heißt es stramm gestanden! Denn die Exil-Royals Prinz Harry und Herzogin Meghan kommen nach Deutschland! Denn das Herzens-Projekt von Harry, die "Invictus Games" finden in diesem Jahr in Düsseldorf statt. Knapp 500 durch den Krieg verwundete Soldaten aus 22 Nationen kommen am Rhein zusammen, um in zehn verschiedenen Sportarten gegeneinander anzutreten - sie schwimmen, sie stemmen Gewichte und spielen Ruby aus dem Rollstuhl heraus.

Eine Veranstaltung, die Prinz Harry bereits seit einigen Jahren als Schirmherr begleitet. Somit ist es keine Überraschung, dass der Sohn von König Charles sich auf den langen Weg von dem kalifornischen Montecito an den Rhein begibt. Was jedoch einer Sensation gleicht: Auch Herzogin Meghan wird an den "Invictus Games" teilnehmen und übernimmt sogar einen Job! Denn der ehemaligen Schauspielerin wird es zur Aufgabe am 16. September die Abschiedsshow zu moderieren, wie es in der Pressemitteilung heißt: "Dieses sehr emotionale Element soll von Meghan, Duchess of Sussex, persönlich moderiert werden."

Es wirkt fast wie ein verzweifelter Versuch der in Ungnade gefallenen Meghan, ihre Karriere wieder in Schwung zu bringen. Schließlich sind ihre letzten Projekte eher kläglich gescheitert. Wir erinnern uns an den Buch-Flop, das Aus ihres "Spotify"-Podcasts und die von Kritikern zerrissene "Netflix"-Doku. Vor Kurzem wurde bekannt, dass Herzogin Meghan den nächsten Karriereschritt wagen will und zukünftig als Werbefigur arbeiten möchte. Gut möglich, dass sie die Moderation der "Invictus Games" als gelungenen Auftakt nutzen will. Mal sehen, wie sich dieser Karriere-Versuch entwickeln wird. Vielleicht hat sie in Deutschland mehr Glück...