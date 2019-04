Herzogin Meghan: Nervenzusammenbruch kurz vor der Geburt!

Reddit this

Oh je! Arme Herzogin Meghan! In ein paar Wochen ist es endlich soweit und die Beauty bringt ihr erstes Baby zur Welt. Doch jetzt das Traurige...

Es wird nicht ruhig bei und ! Jeden Tag könnte ihr kleiner Spross das Licht der Welt erblicken. Für alle Royalisten definitiv ein wahrer Grund zur Freude. Was viele jedoch nicht wissen: Meghan soll es aktuell überhaupt nicht gut gehen...

Bei Herzogin Meghan liegen die Nerven blank

Wie nun durch "Bunte" berichtet wird, soll Meghan aktuell mit ihren Nerven am Ende sein. So heißt es, dass die mit Prinz Harry angeblich dabei gesichtet wurde, wie sie heimlich den Esoterik-Shop "Il Apothecary" aufsuchten. Die Heilerin Denise Leiceste soll dort spirituelle Gesangs- und Gong-Zeremonien anbieten. Ihre Mixturen sollen auf alchemistischer Zahlenmystik und der Kraft der Steine basieren. Und wann geht es für Meghan ins Krankenhaus?

Wo bringt Meghan ihr Baby zur Welt?

Vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Meghan ihr Baby in einer Privatklinik zur Welt bringen möchte. Wie es weiter heißt, soll sie dabei auf den Ärztestab der Queen verzichten. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Meghan die letzten Tage ihrer Schwangerschaft ohne weiteren Nervenkitzel übersteht...