Herzogin Meghan: Nervenzusammenbruch! Vor Gericht packt sie jetzt aus!

Im Zuge der Klage Meghans gegen die Herausgeber der Zeitung "Mail on Sunday", wurden jetzt auch veröffentlicht, was die Frau von Prinz Harry über die Royales vor Gericht aussagte. So habe die königliche Familie nicht vor "falschen und schädlichen Presseartikeln" geschützt und ihr verboten, "sich selbst zu verteidigen". Dies soll bei Meghan zu "enormen emotionalen Belastung und Schädigung ihrer geistigen Gesundheit" geführt haben. Autsch! Was der Palast darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte dieser sich noch nicht dazu!