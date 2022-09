Herzogin Meghan: Neue Psycho-Spielchen mit Harry! So gerissen geht sie jetzt vor

Mittlerweile hat sich die Herzogin in der riesigen Villa des Paares in Montecito (Kalifornien) komplett zurückgezogen, lebt total isoliert. Viele ihrer Freundschaften sind eingeschlafen. "Sie ghostet (ohne Erklärung aus dem Leben verschwinden, d. Red.) sogar alte Freunde, weil sie Angst hat, dass sie über Meghan und Harry tratschen werden", verrät ein Insider. Und selbst ganz enge Freundinnen "haben aufgehört, sie einzuladen, weil sie nie kommen kann oder kurzfristig absagt."

Harry ist zwar von seiner Ehefrau genervt, aber Meghan weiß genau, welche Knöpfe sie bei dem sensiblen Prinzen drücken muss, damit er sie nicht verlässt. Sie schiebt die miese Mitleidstour: "Ich bin hier ganz alleine, ich hab doch niemanden, verlass’ mich nicht ..." Und rührt so an Harrys altem Trauma. Er gibt immer wieder nach, denn Meghan erinnert ihn an seine Mama Diana (†36). Sie fühlte sich auch sehr einsam und gefangen im Palast ...

Ein sehr durchtriebener Schach-Zug von Meghan. Wann wird Harry endlich ihre kranken Psycho-Spielchen durchschauen?

