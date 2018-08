Herzogin Meghan: Neues Familien-Drama! Ihr wird alles zu viel!

Eigentlich sollte es die schönste Zeit ihres Lebens sein. ist frisch mit ihrem verheiratet. Doch ihr Vater Thomas lässt ihr einfach keine Ruhe...

"Ich lasse mir meinen Mund nicht verbieten"

Nachdem Thomas Markle Meghan in Interviews immer wieder durch den Dreck zog, ist sie völlig am Ende. "Sie schuldet mir alles! Ich lasse mir meinen Mund nicht verbieten. Was mich zur Weißglut treibt, ist Meghans Gefühl der Überlegenheit. Sie wäre nichts ohne mich. Ich habe sie zur Herzogin gemacht. Alles, was sie ist, hat sie mir und meiner harten Arbeit, ein guter Vater zu sein, zu verdanken", schmipfte er.

Kate steht ihr zur Seite

Unterstützt wird Meghan in dieser schweren Zeit vor allem von Schwägerin Kate. "Ihr ist bewusst, was Meghan durchmacht. Ihre Familie wurde auch durch die Boulevardpresse gezogen und sie weiß, wie schlimm sich das anfühlt. Sie bemüht sich wirklich sehr, Meghan beizustehen", verriet ein Insider "Vanity Fair". Immer wieder gab es Gerüchte, dass sich die beiden nicht ausstehen können. Völliger Quatsch! "Sie verstehen sich blind. Sie telefonieren und treffen sich häufig. Sie versuchen sich mindestens ein Mal die Woche zu sehen - manchmal mit ihren Männern, manchmal aber auch alleine."

Halbherzige Entschuldigung von Thomas Markle

Meghans Vater sorgte bereits vor der Hochzeit mit Paparazzi-Bildern, die sich später als gestellt rausstellten, für Schlagzeilen. Immerhin sah er seinen Fehler später ein: "Die Paparazzi machen die ganze Zeit Fotos von mir, die mich ziemlich negativ darstellen. Also dachte ich, dass es ein guter Weg wäre, um mein Image etwas aufzubessern. Das ist leider gewaltig schiefgelaufen. Ich fühle mich deswegen schlecht. Ich habe mich auch entschuldigt."

Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis Thomas Markle zum nächsten Rundumschlag ausholt...