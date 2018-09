Herzogin Meghan: Nippelblitzer bei royalem Auftritt!

Reddit this

Oh, oh! Darüber wir die Queen alles anders als "amused" sein! Obwohl Herzogin Meghan bei ihren letzten Auftritten absolutes Royal-Feingefühl bewies, sorgt sie nun bei ihrem jüngsten Termin für einen waschechten Nippel-Skandal!

Arme Meghan! Vor einigen Tagen absolvierte die schöne Frau von ihren ersten königlichen Auftritt ohne Begleitung und ließ damit alle royalen Fan-Herzen höher schlagen. Die bewies dabei Souveränität und Stilgefühl - zumindest auf den ersten Blick...

Prinz Harry: Peinlicher Auftritt! Damit ist er richtig ins Fettnäpfen getreten

Herzogin Meghan: Kleider Fauxpas!

Obwohl sich Meghan seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry definitiv Mühe gibt, um den royalen Standards zu entsprechen, musste sie des Öfteren einige Kritik-Punkte zu ihren Auftritten verkraften. Dabei sorgten vor allem die Outfits der Schönheit für ordentlich Furore. Entweder waren ihre sie zu kurz, die Schultern nicht bedeckt, oder nicht dem Protokoll entsprechend - das Leben an der Seite eines Prinzen ist definitiv nicht leicht. Ihr neuster Auftritt sorgt jetzt allerdings für besonders viel Aufregung!

Herzogin Meghan: Nippelblitzer

Zur Eröffnung der Ausstellung "Oceania" erschien Meghan in einem Traum-Ensemble ihres Lieblings-Labels "Givenchy" und sorgte damit für einen absoluten "wow"-Auftritt. Was ihr dabei wahrscheinlich jedoch nicht auffiel: Der Stoff ihres Kleides war so dünn, dass Meghan bei ihrem Auftritt vor einen unroyalen Nippelblitzer sorgte. Ein absolutes "No-Go"! Bleibt nur zu hoffen, dass Meghan aus diesem Fehler lernt.