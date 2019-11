Herzogin Meghan: Öffentliche Entschuldigung von ihrem Halbbruder

Reddit this

Herzogin Meghan kommt einfach nicht zur Ruhe! Jetzt drängt sich ihre Familie schon wieder in die Öffentlichkeit. Dieses Mal mit einer halbherzigen Entschuldigung...

wünscht sich von ganzem Herzen, dass ihre Familie nicht mehr in der Öffentlichkeit über sie spricht. Doch immer wieder drängen sich ihr Vater und ihre Halbgeschwister in die Medien und ziehen über die 38-Jährige her. Nun rudert ihr Bruder Thomas Markle Jr. jedoch zurück!

Herzogin Meghan: Dieser Brief verändert alles!

Halbherzige Entschuldigung an Meghan und Harry

In einem Interview mit Daily Mail zeigt Thomas Reue. „Es war nicht meine Absicht, die Fronten zwischen meinem Dad, Meghan und Harry zu verhärten. Ich will, dass wir uns alle – aber besonders die drei – wieder vertragen und eine glückliche Familie sind“, erklärt er geknickt.

Thomas Markle Junior wünscht sich die Versöhnung. Foto: GettyImages

Doch leider dürfte die halbherzige Entschuldigung nicht sonderlich gut bei Meghan und ankommen. Der Grund: Im gleichen Atemzug teilt Thomas nämlich schon wieder gegen die ehemalige Schauspielerin aus und merkt an, dass sie ihr tolles Leben nur ihrem Vater zu verdanken hat: „Er hat für ihre Ausbildung und ihre teuren Klamotten bezahlt. Er hat ihr geholfen, die außergewöhnliche Frau zu werden, die sie ist und ich bitte sie, das zu erkennen." Autsch!

Hat Herzogin Meghan etwa eine heimliche Tochter? Alle Details erfahrt ihr im Video: