Herzogin Meghan: Öffentlicher Erpressungsversuch von ihrem Vater

Thomas erpresst seine Tochter

"Ich habe meinen Vater verloren", verrät Meghan am Sonntag im Gespräch mit Oprah. Und offenbar will dieser die Situation nicht länger akzeptieren. In "Good Morning Britain" erpresst der 76-Jährige seine Tochter und droht damit, private Informationen zu veröffentlichen. "Was ich tun werde, ich gebe der Presse eine Geschichte. Wenn ich in 30 Tagen nichts von ihnen höre, gebe ich der Presse noch eine Geschichte", feuert er. "Wenn sie sich dazu entschließen, mit mir zu sprechen, höre ich auf, mit der Presse zu reden."