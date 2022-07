Herzogin Meghan: Peinliche Vorwürfe! Sie treibt es auf die Spitze

Meghan fühlt sich beobachtet

Blöd nur, dass Meghan wohl davon ausgeht, dass jeder Fotograf es auf sie abgesehen hat. Diese Erfahrung musste nun auch die Journalistin Sally Jones machen, die das "Wimbledon" Tennis-Turnier besucht hat und dort einige Fotos knipsen wollte. Die Ex-Suits"-Darstellerin ging sofort davon aus, dass man Fotos von ihr machen wolle und bat ihren Sicherheitsmann darum, Jones zu konfrontieren und dazu aufzufordern, die Kamera niederzulegen.

Ganz schön unangenehm, denn Jones hat eigentlich gar nicht Meghan fotografiert. "Ich sagte ihm, es sei verrückt und selbst wenn ich versucht hätte, die Herzogin zu fotografieren, hätte ich ein verschwommenes Bild von ihrem rechten Ohr bekommen", schreibt sie nach dem Event im "The Daily Telegraph". "Abgesehen davon haben Hunderte von Menschen fotografiert."

Jones kann nicht verstehen, warum Meghan so ein großes Problem damit hat, fotografiert zu werden. "Die meisten Angehörigen der Familie der Königin, die in der Öffentlichkeit auftreten, sei es in öffentlicher oder privater Funktion, sind im Allgemeinen weder überrascht noch beleidigt, von einem überwiegend wohlwollenden Publikum befragt oder fotografiert zu werden, das sich über eine zufällige Begegnung mit noch weniger königlichen Lichtern freut." Nur Meg scheint das anders zu sehen...

