Es wird nicht ruhig bei und ! Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die beiden aus der "The Royal Foundation" austreten. Wie es heißt, sollen Unstimmigkeiten zwischen den beiden mit William und Kate dafür verantwortlich sein. Aber auch in Meghans und Harrys Freundeskreis läuft es aktuell überhaupt nicht rund...

Meghan und Harry werden nicht mehr eingeladen

Vor seine Ehe mit Meghan war Prinz Harry dafür bekannt, dass er einen riesen Freundeskreis um sich hatte. Doch seit der Eheschließung mit der Herzogin ist alles anders. Schon kurz nach der Trauung hieß es, dass sich Harry, auf den Wunsch von Meghan, von einigen seiner Freunde distanzieren musste. Für Harry alles andere als leicht. Doch anstatt sich damit zufrieden zu geben, treibt es die Herzogin mit ihrem aktuellen Verhalten nun auf die Spitze. Wie nämlich nun enthüllt wurde, sollen der Prinz und die Herzogin mittlerweile sogar nicht mehr zu Dinner-Partys eingeladen werden. Und das aus einem äußert unroyalem Grund...

Meghan fällt unangenehm auf

Wie nun Charlotte Griffiths in der "Mail on Sunday" beschreibt, sollen Meghan und Harry in der Vergangenheit des Öfteren, bei einigen Dinner-Partys ihrer Freunde, unangenehm aufgefallen sein. So soll Meghan einfach nicht die Finger von ihrem Harry lassen können. Für alle anwesenden Gäste ein absoluter Affront. Schließlich hat sich Meghan, auf Grund ihres Titels, an eine Reihe von Regeln zu halten. Das bei so einem Verhalten das Getuschel nicht ausbleibt, ist klar: "Freundlichere Mitglieder der Gesellschaft rollen mit den Augen und flüstern sich zu, dass das arme Lamm einfach nicht anders kann, als amerikanisch zu sein." Andere reagieren jedoch härter: "Die, die nicht so wohlwollend sind, haben einfach aufgehört, sie zum Dinner einzuladen."

Ob Meghan wohl aus ihren Fehlern lernen wird? Wir können gespannt sein...

