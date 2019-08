Jetzt gibt es Ärger für und ! Das royale Paar gönnte sich gerade einen schönen Familienurlaub. Es ging nicht nur nach Spanien, sondern auch nach Südfrankreich – im Privatjet! Leider passt das so gar nicht zu den Aussagen, die der Rotschopf kürzlich noch zum Thema Klimawandel traf.

Noch im März warnte Prinz Harry vor den Gefahren des Klimawandels. Er rief die Öffentlichkeit dazu auf, so schnell wie möglich Maßnahmen zu ergreifen, um die CO2-Bilanz zu verringern. Allerdings scheint diese Regel nicht für ihn und seine kleine Familie zu gelten.

Prinz Harry: Das sind seine Papa-Pläne

Harry und Meghan: Große Enttäuschung

Besonders die britische Politikerin Teresa Pearce zeigt sich von dem Verhalten der schwer enttäuscht. "Wegen der öffentlichen Position, die sie bezüglich der Verantwortung für den Klimawandel eingenommen haben, erscheint dies wie eine Anomalie, die sie sich anschauen sollten“, erklärt sie gegenüber „The Sun on Sunday“. „Es ist an uns allen, unseren CO2-Ausstoß zu verringern und die Anzahl an Flügen, die wir pro Jahr machen. Das ist sehr wichtig - und jemand, der so profiliert ist wie sie, sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Ich empfinde das als sehr überraschend, weil es nicht zu ihrem öffentlichen Image passt und dazu, dass sie so besorgt um den Planeten und die Umwelt sind."