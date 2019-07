Herzogin Meghan & Prinz Harry: Adoptions-Hammer!

Erst am vergangen Wochenende feierten und die Taufe ihres süßen Babys Archies. Doch wie nun enthüllt wurde, ist die Familienplanung der beiden noch lange nicht abgeschlossen...

Herzogin Kate: DIESES Kleid ist ganz schön kurz!

Herzogin Meghan und Prinz Harry planen Adoption

Wie nun durch einen Insider berichtet wird, sollen Meghan und Harry momentan damit beschäftigt sein, sich über eine Adoption zu informieren. Wer dabei jedoch an ein zweites Baby denkt, liegt leider falsch. So heißt es, dass Meghan und Harry ihre Familie mit einem süßen Vierbeiner vergrößern wollen: "Meghan will wirklich einen Hund, mit dem Archie seine Kindheit verbringen kann. Sie hofft, dass sie unzertrennlich werden", erklärt die Quelle gegenüber "The Sun". Doch nicht nur Meghan und Harry scheinen momentan über Nachwuchs nachzudenken...

Ein viertes Baby für Kate und William

Erst vor einigen Tagen hieß es, das ssich Kate und William nichts sehnlicher wünschen, als ein viertes Baby. So soll Kate die Wunschvorstellung haben, ihrem kleinen Sohn Louis, der im vergangen Jahr das Licht der Welt erblickte, noch eine kleine Schwester zu schenken. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben die royalen Ehepaare dazu noch kein Statement ab.