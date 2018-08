Herzogin Meghan & Prinz Harry: Adoptions-Hammer! Ein Insider packt aus

Reddit this

Herzogin Meghan und wünschen sich nach ihrer Traumhochzeit im Mai sehnlichst ein Kind. Jetzt könnte es endlich soweit sein, wie ein Insider verrät…

Prinz Harry: Große Sorgen um Herzogin Meghan!

Meghan und Harry haben sich in ein afrikanisches Mädchen verliebt

Angeblich wollen die beiden ein Kind aus Afrika adoptieren. "Sie haben zwei Waisenhäuser besucht und sich sofort in dieses kleine Mädchen mit dem großen Lächeln verliebt", erzählt ein Insider dem Magazin "Globe". "Sie ist etwa sechs Monate alt. Meghan und Harry wissen, dass sie die strikten Adoptionsregeln befolgen müssen, aber sie beten dafür, dass sie die Kleine so schnell wie möglich in den Kensington Palast bringen dürfen.”

Laut dem Bekannten soll Schauspielerin der ausschlaggebende Grund gewesen sein. "Sie ist Meghans großes Vorbild." Außerdem will Meghan ihre afro-amerikanische Mutter Doria Ragland ehren. "Es war ihre Idee, ein Kind aus Afrika zu adoptieren."

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Folgenschwerer Schlussstrich!

Ein leibliches Baby soll am ersten Hochzeitstag kommen

Auch Harry hat eine enge Bindung zu Afrika. Seine verstorbene Mutter Diana träumte auch immer davon, ein afrikanisches Kind zu adoptieren. Schon seit Jahren führt Harry die Hilfsorganisation seiner Mutter fort, reist immer wieder nach Afrika, um den Waisenkindern zu helfen. "In Afrika kann ich mehr ich selbst sein, als irgendwo sonst auf der Welt", sagte er mal in einem Interview.

Doch eine Schwangerschaft ist wegen den Adoptionsplänen nicht ausgeschlossen. "Meghan versucht, so bald wie möglich schwanger zu werden. Sie hofft, dass ihr erstes leibliche Kind an ihrem ersten Hochzeitstag zur Welt kommt", plaudert der Insider aus.

Gibt es wirklich bald Nachwuchs im britischen Königshaus? Mal sehen, wann Meghan und Harry die frohe Botschaft offiziell verkünden...