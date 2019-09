Herzogin Meghan & Prinz Harry: Alles aus und vorbei! ER hat genug!

Oh je! Was ist nur bei Herzogin Meghan und Prinz Harry los? Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass zwischen ihnen und Herzogin Kate sowie Prinz William Funkstille herrschen soll. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Obwohl Harry und William einst als unzertrennlich galten, soll mittlerweile zwischen den beiden Brüdern Funkstille herrschen. Grund dafür soll unter anderem die Attitude von sein. Doch damit nicht genug...

Herzogin Kate: Traurige Nachrichten!

Die Queen hoffte auf Versöhnung

Aktuell verbringt die Queen ein paar Wochen auf Schloss Balmoral, wo ihr die royalen Familienmitglieder einen Besuch abstatten können. Auch Meghan, Harry, William und Kate sollen die Königin auf ihrem Schloss besucht haben. Eigentlich ein schöner Ort, um die Streitigkeiten zu begraben. Doch jetzt das Traurige! Wie es nämlich nun durch einen Insider heißt, soll sich die Situation zwischen den Paaren noch weiter zu gespitzt haben. Er erklärt gegenüber: "Life & Style": "Die Königin hoffte, dass der jährliche Familienurlaub aufs Balmoral die perfekte Möglichkeit wäre für die Herzoginnen, sich zu vertragen, aber sie hätte sich nicht mehr irren können." Ebenfalls fügt er hinzu: "Es wurde ein Urlaub der Hölle!" Autsch! Vor allem Meghan soll auf dem Anwesen für ordentlich Negativ-Stimmung gesorgt haben...

Harry hat genung!

Wie der Insider weiterwissen will, soll sich Meghan darüber beschwert haben, dass sie nicht im Hauptschloss wohnen durfte, sondern in einem Anwesen auf dem Schloss-Gelände: "Während die meisten sich geehrt fühlen würden, nach Balmoral eingeladen zu werden, beschwerte sich Meghan stundenlang darüber, dass die Queen sie in eine Jagdhütte gesteckt hatte, die sie als Absteige ansah im Vergleich zum Hauptschloss." Aber auch Harry soll mittlerweile keinen diplomatischen Weg mehr finden, um mit der Situation umzugehen: "Meghans Glück ist Harrys oberste Priorität. Er hat genug davon, dass Kate als die Gute angesehen wird, und Meghan fast immer als die Böse dargestellt wird. Er ist sich sicher, dass es Kates Mission ist, sie schlecht aussehen zu lassen." Oh je! Besiegelt dieser Familien-Urlaub nun endgültig die traurige Trennung zwischen Meghan, Harry, William und Kate? Wir können gespannt sein...

