Herzogin Meghan & Prinz Harry: Alles Lüge! DAS ist die Wahrheit!

Es wird einfach nicht ruhig bei und ! Vor einigen Wochen verkündeten die beiden, dass sie im August ihre eigene Biografie auf den Markt bringen wollen. Jetzt sind daraus schon ein paar Details an die Öffentlichkeit geraten, die für mächtig Aufsehen sorgen...

Prinz Charles: Schmerzliche Tränen um Prinz Harry!

Meghan wurde immer angegriffen

Seit der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan musste sich die immer wieder einer Reihe von Vorwürfen stellen. Egal was Meghan machte, es schien nie richtig zu sein. Auch als bekannt gegeben wurde, dass die beiden das Königshaus verlassen wollen, wurde Meghan dafür die Schuld in die Schuhe geschoben. Nun jedoch das Unerwartete! Wie nämlich aus der Biografie der beiden hervorgeht, soll Prinz Harry den Austritt der beiden voran getrieben haben – nicht Meghan! So erklärt eine Quelle gegenüber "Daily Mail": "Die Wahrheit ist jedoch, dass Harry diese Entscheidung getroffen hat. Das Buch wird das klar machen und erklären, warum es passieren musste. Die Wahrheit ist, dass Harry lange, lange unglücklich war." Doch damit nicht genug...

Harry wollte die Trennung

Wie der Insider weiter wissen will, soll Meghan sogar probiert haben, Harry vom Gegenteil zu überzeugen: "Meghan unterstützte Harrys Entscheidung. Aber es gab mehr als eine Gelegenheit, bei der sie ihn fragte, ob er sich wirklich sicher sei." Die Vorwürfe, die Meghan also in den letzten Monaten immer wieder gemacht wurden, waren vollkommen haltlos! Was die Biografie der beiden wohl noch alles enthüllen wird? Wir können definitiv gespannt sein…

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?