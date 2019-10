Herzogin Meghan & Prinz Harry: Aus und vorbei!

Bei und ist ordentlich was los! Erst vor einigen Wochen machte die Meldung die Runde, dass die beiden "Mail on Sunday" verklagen, da die Zeitung einen privaten Brief von Meghan an ihren Vater veröffentlichte. Doch damit nicht genug...

Herzogin Meghan: Juhuu! Es wird ein Mädchen!

Prinz Harry wurde abgehört

Wie nun bekannt wurde, soll Harry noch gegen zwei weitere Zeitungen Klage erhoben haben, da diese unerlaubt probiert haben sollen, seine Mailbox-Nachrichten abzuhören. Für Harry und Meghan definitiv ein herber Tiefschlag. Schließlich betonte Prinz Harry erst vor einigen Tagen, wie sehr ihm und seiner Frau die Negativ-Presse zusetzen würde. Für die beiden nun Grund genug, um einen radikalen Schlussstrich zu ziehen...

Prinz Harry und Meghan verkünden das Aus

Wie nun bekannt wurde, wollen Harry und Meghan zukünftig die Zusammenarbeit mit der Presse meiden, stattdessen wollen sie sich auf konzentrieren. So berichtet eine Quelle gegenüber "Vanity Fair": "Für sie ist Instagram die Zukunft, nicht die Presse. Sie möchten über Boulevardzeitungen hinaus auch ein weltweites Publikum ansprechen und sich so präsentieren, wie sie es sich vorstellen." Ob ihnen das gelingt? Wir können gespannt sein...

