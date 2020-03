Herzogin Meghan & Prinz Harry: Aus und vorbei!

Wie traurig! Nachdem und ihre letzten Termine als absolvierten, müssen ihre Fans nun Abschied nehmen...

Prinz Harry & Prinz William: Ihre Beziehung liegt endgültig in Scherben!

Meghan nahm letzten Termin war

Erst gestern tauchten die letzten Bilder von Herzogin Meghan via "Insatagram" auf, auf denen sie dabei zu sehen ist, wie sie ihren letzten Termin als Mitglied der königlichen Familie absolvierte. Die wurde dafür nicht nur von ihrer Community mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet, auch das britische Volk zeigte sich von den letzten Aktivitäten von Meghan und Harry sichtlich begeistert. Doch jetzt die traurige Nachricht! Wie nun berichtet wird, ist Meghan bereits wieder in Kanada...

Meghan verließ das Land

Wie nun durch "The Telegraph" enthüllt wurde, soll sich Meghan bereits wieder in ihrer neuen Wahlheimat Kanada befinden. Nachdem die Frau von Prinz Harry ihre letzten Termin absolvierte, soll sie kurze Zeit später die Heimreise angetreten haben. Ihr Ehemann soll noch etwas länger in Großbritannien geblieben sein, um ein paar letzte Gespräche mit der königlichen Familie zu führen. Für das britische Volk heißt es also Abschied nehmen, Mit der Ära Meghan und Harry ist es vorerst vorbei. Wann wir die beiden wohl wieder sehen werden? Wir können gespannt sein...

