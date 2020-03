Herzogin Meghan & Prinz Harry: Aus und vorbei! Jetzt ist es offiziell!

Trauriger Abschied von und ! In einen -Post verabschieden sich die beiden nun fürs Erste von ihren Fans.

Herzogin Meghan und Prinz Harry nehmen Abschied

Heute ist der letzte Tag, den Harry und Meghan als Senior Royals verbringen. Ab Morgen tritt der "Megxit" in Kraft und das royale Paar fängt einen neuen Lebensabschnitt mit Baby Archie an. Via Instagram melden sich Harry und Meghan jetzt dazu zu Wort, um sich von ihren treuen Followers zu verabschieden. So heißt es in dem Post: "Vielen Dank an diese Community - für die Unterstützung, die Inspiration und das gemeinsame Engagement für das Gute in der Welt. Wir freuen uns darauf, uns bald wieder mit euch zu verbinden. Ihr ward großartig." Doch wie geht es für Harry und Meghan weiter?

Harry und Meghan machen weiter

Wie Harry und Meghan erklären, wollen sie auch fernab der Krone weiterhin wohltätige Arbeit leisten. So ergänzen sie in ihrem Post: "Da wir alle unsere Rolle in diesem globalen Wandel und der Veränderung von Gewohnheiten sehen, konzentrieren wir uns in diesem neuen Kapitel darauf, zu verstehen, wie wir am besten dazu beitragen können. Auch wenn Sie uns hier nicht sehen, geht die Arbeit weiter." Wann wir das royale Paar das nächste Mal sehen werden? Wir können gespannt sein...

