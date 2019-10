Herzogin Meghan & Prinz Harry: Auszeit aus einem zuckersüßen Grund!

Wie süß! Wie nun enthüllt wurde, wollen und für ganze sechs Wochen eine Auszeit nehmen. Und das aus einem süßen Grund ...

Herzogin Meghan und Prinz Harry planen Auszeit

Obwohl Herzogin Meghan und Prinz Harry erst vor Kurzem ihre Afrika-Reise beendeten, haben die beiden schon jetzt das nächste Ziel vor Augen. Wie nun nämlich enthüllt wurde, sollen die beiden über Thanksgiving in die USA reisen, um ganze sechs Wochen vor Ort mit Meghans Mutter Doria zu verbringen. Eigentlich ein schöner Anlass, jedoch müssen ihre Fans zu Hause wieder für eine längere Zeit auf die beiden verzichten. Eine Quelle erklärt gegenüber "Sun": Der Duke und die Duchess haben bis Mitte November einen vollen Terminplan und jede Menge Verpflichtungen. Danach werden sie etwas Zeit für die Familie brauchen." Vor allem Meghan wird dieser Abstand sicherlch gut tun...

Meghan leidet unter dem öffentlichen Druck

Wie Meghan in der Dokumentation "Harry & Meghan: An African Journey" erklärt, fällt ihr der mediale Druck manchmal ganz schön schwer: "Vor allem, wenn man eine gute Mutter sein will oder frisch verheiratet ist. Und danke für diese Frage, nicht viele Menschen fragen, ob ich mich gut fühle. Aber es passiert eine Menge hinter den Kulissen." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie die Zeit bei ihrer Mutter in vollen Zügen genießen kann...

