Herzogin Meghan & Prinz Harry: Baby-News! Der Hofsprecher äußerte sich!

Ab Morgen tritt der "Megxit" in Kraft und Herzogin Meghan und Prinz Harry sind keine Mitglieder mehr des britischen Königshauses. Doch ein Statement des Palastsprechers sorgt nun für besonders viel Aufsehen...

Herzogin Kate: Bittere Enthüllung! So schlecht geht es ihr wirklich!

Herzogin Meghan und Prinz Harry wünschen sich ein zweites Kind

Obwohl Meghan und Harry erst im vergangen Jahr ihren süßen Sohn Archie bekamen, soll die Baby-Planung bei den beiden noch nicht abgeschlossen sein. So verriet Harry im vergangen Jahr auch, dass die beiden sich unbedingt ein zweites Kind wünschen würden. In der letzten Zeit geriet dieses Thema, auf Grund ihres Austrittes aus dem Königshaus, jedoch in der Vergessenheit - bis jetzt! Ein Statement des Palasts bringt die Baby-Gerüchteküche nun nämlich erneut zum Brodeln...

Baby-Glück bei Meghan und Harry?

"Der Herzog und die Herzogin von Sussex werden sich in den nächsten Monaten auf ihre Familie konzentrieren und weiterhin alles tun, was sie können, um sicher und privat ihre bereits bestehenden gemeinnützigen Verpflichtungen zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, während sie ihre zukünftige gemeinnützige Organisation weiterentwickeln", heißt es nun in einem offiziellen Statement zu dem Austritt von Meghan und Harry durch den Palast. Doch bedeutet die Konzentration auf die Familie etwa baldiger Nachwuchs bei dem jungen Paar? Meghan und Harry äußerten sich jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also gespannt sein...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?