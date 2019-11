Herzogin Meghan & Prinz Harry: Baby-News! Es ist offiziell

und verdanken Millie Mackintosh den schönsten Tag ihres Lebens. Die 30-Jährige organisierte ihre Hochzeit. Kurz danach trat sie selber mit ihrem Freund Hugo Taylor vor den Altar. Jetzt die nächste Jubel-Nachricht. Millie erwartet ihr erstes Kind.

Juhu, es wird ein Mädchen!

Im Interview mit dem Magazin "Hello!" verkündete sie jetzt die wundervollen Nachrichten – und verriet gleich auch noch das Geschlecht. Ihr kleines Mädchen soll im Mai 2020 auf die Welt kommen. "Ich bin so glücklich, dass es ein Mädchen ist. Ich hätte mich so oder so gefreut. Als ich jedoch herausfand, dass wir ein Mädchen bekommen, habe ich gemerkt, dass es das ist, was ich wirklich wollte."

Millie Mackintosh: "Es einer der allerbesten Momente meines Lebens"

Momentan genießt Millie ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. "Den Herzschlag zum ersten Mal zu hören, mit Hugo an meiner Seite, war einer der allerbesten Momente meines Lebens bis jetzt", schwärmt sie. "Ich kann es kaum erwarten, dass sie endlich auf meiner Bust liegt und ich ihren Baby-Geruch einatmen kann."

