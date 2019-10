Reddit this

Werden Herzogin Meghan und Prinz Harry wieder Eltern? Dafür spricht so einiges...

Die erste große Reise für Archie: Gemeinsam mit seinen Eltern Meghan und Harry ist der vier Monate alte Säugling in Südafrika. Der jüngste Windsor-Spross meistert auch seinen ersten offiziellen Auftritt mit Bravour. Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu war hingerissen. Ganz der Vater sei der Sohn - ein Mann, der bei den Damen ankomme, soll der Bischof gewitzelt haben. Und ein Blick auf den süßen Spross genügte, um zu erkennen, dass der kleine Archie seinem Papa Harry wie aus dem Gesicht geschnitten ist - doch die dunklen Kulleraugen, die hat er eindeutig von seiner schönen Mama.

Harry, Meghan und Archie reisten nach Afrika

Und die glänzte nicht nur mit Baby Archie auf dem Arm. Die Herzogin von Sussex scheint in Afrika wie ausgewechselt: fröhlich, offen und bescheiden. Dieses Verhalten überträgt sich auf ihren Sohn. Archie sei in Kapstadt sehr glücklich und ein unkomplizierter Reisender, erzählte das Herzogenpaar seiner Gastgeberin Nazli Ebross Fakier. Die Kulturbeauftragte hatte die Familie zu einem Stadtteilfest eingeladen. Nazli erfuhr noch ein weiteres süßes Geheimnis: "Archie liebe es, auf der Brust seines Papas Harry zu schlafen!" Und deutete wohl an, dass er sich wohl bald diese Brust mit einem Geschwisterchen teilen wird. Oha, ein zweites Baby?

Herzogin Meghan: Heimliche Tochter! Jetzt kommt alles raus!

Die Briten sind sich sicher: Baby Nummer 2 ist im Anmarsch!

Es gibt tatsächlich Anzeichen, die auf einen baldigen Familienzuwachs hindeuten. Die Briten nennen es "Geheimcode Garderobe": Denn die Herzogin hatte wieder ihr hellblaues Hemdblusenkleid an. Schon 2018 trug Meghan beim Besuch in Tonga dieses Dress - nur wenige Tage, nachdem der Palast ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte. Auch ein Streifenkleid von damals ist jetzt wieder im Gepäck. Prompt stürmen die Briten die Wettbüros. "Die neuesten Wetten deuten definitiv darauf hin, dass eine Ankündigung in Kürze erfolgen könnte", berichtet der Sprecher von "Betting Intelligence Bookmakers". Harry und Meghan halten sich noch bedeckt. Doch es ist nicht zu übersehen, wie glücklich sie sind.

Hat eine heimliche Tochter? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: