Vor zwei Tagen verkündeten und , dass ihr erster gemeinsamer Sohn geboren wurde. "Ich bin unglaublich stolz auf meine Frau. Das Baby ist etwas später als der errechnete Termin gekommen, also hatten wir viel Zeit über einen Namen nachzudenken. Jetzt wollen wir die Zeit aber erstmal als Familie genießen, bevor wir alles Weitere mit euch teilen", sagte der stolze Papa Prinz Harry wenig später gegenüber "Sky".

Meghan und Harry wünschen sich eine große Familie

Die beiden gehen in ihrer Eltern-Rolle so auf, dass sie sogar schon über weiteren Nachwuchs nachdenken. "Sie wollen definitiv noch mehr Kinder. Meghan hat schon davon gesprochen, noch ein Weiteres zu bekommen!", plauderte ein Insider im Interview mit der amerikanischen "People" aus. Genug Platz für eine große Familie ist in ihrem neuen zu Hause in Frogmore Cottage auf jeden Fall. "Sie können dort mit dem Baby und den Hunden spazieren gehen, ohne sich beobachtet zu fühlen. Meghan ist dort viel glücklicher als im Kensington Palace."

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Erster Auftritt mit Baby!

Wie heißt der royale Spross?

Jetzt muss aber erstmal das große Geheimnis um den Namen ihres Sohnes gelüftet werden. Bei den Buchmachern stehen die Namen Arthur und James hoch im Kurs. Ob sie damit wirklich richtig liegen? Es bleibt spannend...