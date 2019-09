Herzogin Meghan & Prinz Harry: Baby Nummer 2!

Bei Herzogin Meghan und Prinz Harry ist ordentlich was los! Obwohl die erst im Mai ihren kleinen Sohn Archie zur Welt brachte, soll die Beauty wieder schwanger sein. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Herzogin Meghan trägt Umstandsmode

Obwohl Meghan auf einen gigantischen Kleiderschrank zurückgreifen kann, war die Herzogin während ihrer Afrikareise dabei zu beobachten, wie sie zu öffentlichen Auftritten zwei trug, in denen sie sich auch während ihrer Schwangerschaft mit Baby Archie zeigte. Für viele Royalisten Indiz genug, dass Meghan erneut in anderen Umständen ist. Doch nicht nur Meghans Kleiderwahl sorgt im britischen Königreich für mächtig Baby-Wirbel...

Werden Meghan und Harry 2020 wieder Eltern?

Wie John Hill von der Wettwebseite "Coral" dem britischen "Mirror" berichtet, laufen die Wettbüros seit Meghans und Harrys Reise nach Afrika momentan auf Hochtouren. So sollen die Briten felsenfest davon überzeugt sein, dass die Beauty und der Prinz im nächsten Jahr ein zweites Baby erwarten. Aber auch beim Geschlecht sind sich die Royalisten bereits sicher! So sind sie der Annahme, dass Harry und Meghan ein kleines Mädchen erwarten. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Palast dazu noch kein Statement ab...

