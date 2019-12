Herzogin Meghan & Prinz Harry: Baby Nummer 2! Der Termin ist auch schon bekannt!

Reddit this

Wow! Damit haben die Fans von und definitiv nicht gerechnet! Erst im Mai brachte Meghan ihren süßen Sohn Archie zur Welt und krönte damit ihr Glück mit Prinz Harry! Nun die nächste Neuigkeit...

Herzogin Kate: Baby-Drama! Ihr Traum ist zerplatzt

Prinz Harry und Herzogin Meghan durchleben schwere Zeiten

Die vergangenen Monate waren für Prinz Harry und Herzogin Meghan alles andere als leicht. Mit ihren Enthüllungs-Interviews sorgten die beiden nicht nur für einen handfesten Affront im Königshaus, sondern zogen auch den Zorn von Kate, William, Charles und der Queen auf sich. Aktuell befinden sich Harry und Meghan mit Baby Archie in den USA, um dort die Feiertage mit Meghans Mutter Doria zu verbringen. Die beiden kündigten davor an, dass sie während dieser Zeit auch von der Öffentlichkeit eine kleine Pause einlegen wollen. Umso überraschender somit, dass nun eine zuckersüße Baby- die Runde macht!

Meghan und Harry erwarten 2020 Baby Nummer zwei!

Wie nun durch Sally Morgan, eine enge Vertraute von , gegenüber "newidea.com.au" berichtet wird, sollen Meghan und Harry im nächsten Jahr ihr zweites Kind erwarten. So erklärt sie: "Ich denke, bis Ende 2020 wird Meghan ein weiteres Baby erwarten." Wow! Was für Hammer-News! Doch damit nicht genug! Auch zu Meghans Familiensituation hat Sally eine glasklare Prognose! So ist sie der Meinung, dass die Kluft zwischen Meghan, ihrem Vater Thomas Markle und ihren Halbgeschwistern noch größer wird. Ob Sally wohl rechtbehält? Wir können gespannt sein...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?