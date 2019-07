Reddit this

und schweben im Baby-Glück! Anfang Mai erblickte der kleine Archie das Licht der Welt! Doch damit nicht genug! Wie Harry nun berichtet, ist die Familienplanung noch längst nicht abgeschlossen!

Herzogin Kate: Überraschende Baby-Enthüllung!

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Baby Nummer 2!

Wie Prinz Harry nun gegenüber "Vogue" berichtet, möchte er seinem kleinen Sohn noch ein Geschwisterchen schenken. So verrät er, auf die Frage, wie viele Kinder er haben möchte: "Zwei, maximal!" Was für zuckersüße Neuigkeiten! Und was denkt Herzogin Meghan über die Baby-Pläne ihres Mannes? Möchte auch sie durch ein zweites Kind ihr Familienglück krönen?

Meghan spricht übers Baby!

Schon kurz nach der Geburt von Archie betonte Meghan, dass sie gerne noch ein zweites Baby haben möchte. Auch machten kurz nach der Entbindung von Archie einige Meldungen die Runde, dass die Herzogin und der Prinz schon im nächsten Jahr Nachwuchs erwarten könnten. Ob uns Harry und Meghan also schon bald wieder mit einer zuckersüßen Baby- überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

