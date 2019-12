Herzogin Meghan & Prinz Harry: Baby Nummer 2! Im Februar ist es soweit!

Wie toll! Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass und ein zweites Baby erwarten sollen. Bestätigt wurde dies vom Palast zwar noch nicht, doch mittlerweile sickern immer mehr Details durch, die eine Schwangerschaft der Herzogin bestätigen...

Herzogin Kate: Auf der Entbindungsstation gesichtet!

Herzogin Meghan & Prinz Harry genießen ihre Auszeit

Vor einigen Wochen gaben Herzogin Meghan und Prinz Harry bekannt, dass sie die Weihnachtszeit in Meghans Heimat verbringen wollen. Wie es heißt, soll das royale Paar bei Meghans Mutter Doria in Los Angeles ein wenig die Seele baumeln lassen, um sich von den Strapazen der letzten Wochen zu erholen. Doch damit nicht genug! Wie jetzt enthüllt wurde, sollen Meghan und Harry die Auszeit bei Meghans Mutter aus einem zuckersüßen Grund geplant haben...

Meghan und Harry lassen im Februar die Bombe platzen

Wie nun ein Insider gegenüber der britischen "OK!" verraten haben soll, sollen Herzogin Meghan und Prinz Harry in die USA gereist sein, da sich Meghan aktuell in anderen Umständen befinden soll. Meghan soll die Zeit bei Doria nutzen, um sich auf die kommenden Monate vorzubereiten und um ein wenig Kraft zu tanken. Wie der Insider weiter wissen will, sollen Meghan und Harry bereits im Februar die frohe Botschaft verkünden, dass die Baby Nummer zwei erwarten! Wow! Was für Jubel- ! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab Meghan dazu jedenfalls noch kein Statement ab...

