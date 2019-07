Reddit this

Na das ist mal eine Sensation! Obwohl Herzogin Meghan und Prinz Harry erst vor knapp zwei Monaten stolze Eltern ihres kleines Archies wurden, macht nun eine zuckersüße Baby-Enthüllung die Runde...

Herzogin Meghan & Prinz Harry schweben im Baby-Glück

Schon kurz nach der Geburt von Archie präsentierten sich und mit ihrem Baby in der Öffentlichkeit und zeigten, wie glücklich sie über ihren kleinen Nachwuchs sind. Auch via hatten alle Royalisten bereits die Möglichkeit, einen Blick auf den süßen Spatz zu erhaschen. Doch wie sieht es eigentlich mit weiteren Kindern für Harry und Meghan aus? Adelsexpertin Katie Nicholl verschafft nun Klarheit und lässt die süße Bombe platzen!

Herzogin Meghan und Prinz Harry wollen noch ein Baby!

Wie nun Katie Nicholl berichtet, sollen Harry und Meghan schon jetzt über Baby Nummer 2 nachdenken! So erklärt sie gegenüber " ": "Sie wünschen sich auf jeden Fall Geschwister für Archie, also bekommen wir vielleicht schon irgendwann nächstes Jahr die Ankündigung einer neuen Schwangerschaft von Meghan und Harry." Was für wundervolle Neuigkeiten! Ob Katie mit ihrer Prognose wohl richtig liegt? Meghan und Harry gaben dazu bis jetzt jedenfalls noch kein Statement ab.