Bekommt Baby Archie etwa bald ein Geschwisterchen?

Vor rund sechs Monaten freuten sich und über die Geburt ihres ersten Söhnchens - jetzt heizt das royale Traumpaar bei einem gemeinsamen Termin die Gerüchteküche um ein zweites Baby an...

Verdächtige Fragen: Prinz Harry berät sich mit anderen Eltern

Bei einem Charity-Termin, in dem Meghan und Harry Militärfamilien in ihrer Nachbarschaft in Windsor besuchten, geriet der Prinz mit anderen Eltern ins Gespräch - und was er zu sagen hatte, düfte zahlreiche -Fans erfreut aufhorchen lassen!

Wie Anwesende berichten, erkundigte sich der frischgebackene Vater bei Eltern mit mehreren Kindern, wie es sich anfühlen würde, die Familie mit neuem Nachwuchs zu vergrößern:

"Harry war wirklich daran interessiert, wie es mit zweiten Kindern aussieht...", schilderte Susie Stringfellow gegenüber "Forces Network", "Wir haben versucht, ihn zu ermutigen, ein weiteres Baby zu bekommen."

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Fans nach so viel Zuraten bald über neue süße Baby- bei Prinz Harry und seiner Meghan freuen können!