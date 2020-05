Herzogin Meghan & Prinz Harry: "Das bedeutet die Trennung"

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei und . Eigentlich wollten die beiden nach dem "Megxit" ihr Privatleben genießen. Doch Prinz Harry soll sich in seiner neuen Wahlheimat Los Angeles überhaupt nicht wohl fühlen. Eine Rückkehr ins Königshaus wäre jedoch mit einer folgenschweren Entscheidung verbunden...

Herzogin Kate & Prinz William: Baby-Jubel! Ein kleiner Junge!

Prinz Harry vermisst seine Heimat

Während sind Meghan in Los Angeles wieder pudelwohl fühlen soll, soll Harry jeden Tag unter massivem Heimweh leiden. Er soll nicht nur seine Rolle als Royale vermissen, sondern auch seine Familie und Freude. Für Harry ist sein neues Leben somit alles andere als leicht. Es soll ihm dabei sogar so schlecht gehen, dass er über eine Rückkehr ins Könighaus nachgedacht haben soll. Doch sollte er diesen Schritt wirklich wagen, wäre seine Ehe am Ende...

Harry muss sich von Meghan trennen

Wie nun Prinz Eduard von Anhalt gegenüber " "-"Brisant" erklärt, wäre eine Rückkehr von Harry nur mit einer Trennung von Meghan realisierbar: "Ich glaube nicht, dass jemals, so lange sie verheiratet sind, es ein Comeback geben wird. Das kann er nur alleine machen, und das bedeutet die Trennung." Oh je! Ob Harry diesen Schritt in den nächsten Monaten wagen wird? Wir können definitiv gespannt sein, wie es für die junge Familie weiter geht...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?