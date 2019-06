Herzogin Meghan & Prinz Harry: Diese Entscheidung verändert alles!

und schweben im Baby-Glück! Vor gut einem Monat brachte die den kleinen Archie Harrison zur Welt. Letzte Woche dann die Überraschung. Meghan erschien zu Ehren der Queen bei den "Trooping the Colour"-Feierlichkeiten und zeigte sich von ihrer schönsten Seite. Doch wo war Baby Archie?

Obwohl vor der Geburt von Baby Archie immer wieder darüber spekuliert wurde, ob sich Harry und Meghan nach der Geburt ihres Babys in eine Eltern-Pause verabschieden, zeigte sich der Prinz schon wenige Tage nach der Geburt wieder in der Öffentlichkeit und nahm eine Reihe von royalen Terminen wahr. Und auch Meghan scheint sich keine Mami-Zeit nach der Niederkunft zur gönnen. So erschien auch die Beauty bei den "Trooping the Colour" und ließ damit alle royalen Herzen höher schlagen. Das somit aber auch eine Lösung für Baby Archie gefunden wären muss, ist klar...

Baby Archie bekommt eine Nanny

Wie nun bekannt gegeben wurde, sollen Meghan und Harry für die Betreuung ihres Baby eine Nanny engagiert haben. Während Kate nach der Geburt von Prinz Louis die Kinderbetreuung selber übernahm, geben Meghan und Harry ihren kleinen Spross in die Hände einer Nanny. So verrät nun Royal-Expertin Katie Nicholl gegenüber " Online": "Ich habe von sehr sicheren Quellen gehört, dass die neue Nanny, die sich bei den Sussexes vorgestellt hat, einen umfangreichen Vertrag unterschreiben musste." Ob sich Harry und Meghan das wohl gut überlegt haben? Wer den kleinen Archie ab jetzt betreuen wird, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben Harry und Meghan dazu noch kein Statement ab.