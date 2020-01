Herzogin Meghan & Prinz Harry: Droht jetzt der Abschied aus Kanada?

Es wird nicht ruhig bei und ! Erst vor gut zwei Wochen gaben die beiden bekannt, dass sie das Königshaus verlassen. Ebenfalls erläuterten sie, dass sie in Kanada eine zweite Heimat finden wollen. Doch ist das wirklich realistisch?

Prinz Harry: Nervenzusammenbruch! Er braucht therapeutische Hilfe!

Harry und Meghan weilen in Kanada

Nachdem in den letzten zwei Wochen die Verhandlungen darüber geführt wurden, wie es mit Prinz Harry und Herzogin Meghan weiter geht, befinden sich die beiden aktuell mit Baby Archie in Kanada, wo sie auf unbestimmte Zeit bleiben wollen. Wie es heißt, will die Familie ihre Zeit in Großbritannien und auf dem nordamerikanischen Kontinent gelichermaßen aufteilen, um den Belagerungen durch die britische Presse zu entgehen. Doch können Harry und Meghan diesen Plan in die Tat umsetzten?

Sind Harry und Meghan in Kanada sicher?

Wie nun ein Insider gegenüber "Sunday Times" berichtet, ist es von Harry und Meghan keine gute Idee, sich längerfristig in Kanada auszuhalten. In Großbritannien wird die königliche Familie nämlich von dem "Gentleman's Agreement" geschützt. Bei diesem Abkommen zwischen dem Palast und der Presse werde ein Eindringen durch Paparazzi verhindert. In Kanada ist dies nicht der Fall. So erklärt die Quelle: "Seit ihrer Hochzeit wurden sie kein einziges Mal unwissentlich fotografiert. Und wenn doch, wurden die Bilder nicht abgedruckt." Weiter heißt es: "Diese Regeln gelten in Kanada jedoch nicht. Die Leute können dort aus der ganzen Welt kommen und ihnen auflauern." Bedeutet dies, dass Meghan und Harry schon bald Kanada wieder verlassen werden? Wir können gespannt sein...

