Herzogin Meghan & Prinz Harry: Eifersuchts-Drama! Dieses Foto geht zu weit!

Hoppla! Ein jetzt aufgetauchtes Foto von Herzogin Meghan sorgt nun bei allen Royalisten für mächtig Wirbel. Der Grund: Meghan zeigt sich in vertrauter Pose mit einem anderen Mann...

Foto von Meghan und ihrem Ex-Freund aufgetaucht

Auf " " kursiert nun ein Foto von Meghan, welches sie im zarten Alter von 16 Jahren zeigt. Doch bei dem Schnappschuss handelt es sich um kein gewöhnliches Bild! So ist Meghan darauf mit ihrem Ex-Freund Luis Segura zu sehen, wie sie sich zärtlich an ihn schmiegt und bis über beide Ohren strahlt. Schon in der Vergangenheit tauchten immer wieder Bilder von Meghan auf, die sie in früheren Jahren zeigten. Dieses wird sicherlich jedoch gar nicht gefallen. Schließlich ist es für niemanden schön, seine Liebe mit einer anderen Person zu sehen. Meghans Fans hingegen zeigen sich begeistert...

Meghans Fans freuen sich über den Schnappschuss

Wie unter dem Foto deutlich wird, sind ihre Anhänger von dem Vergangenheits-Schnappschuss der absolut angetan. So kommentieren sie: "Altert sie überhaupt? Ich dachte wirklich, das sei ein aktuelles Bild", "Sie hat sich in ihrem Aussehen überhaupt nicht verändert" sowie "Sie sieht genauso aus wie heute." Ob wohl in der nächsten Zeit noch mehr Bilder aus Meghans Vergangenheit auftauchen? Bleibt nur zu hoffen, dass dadurch bei Meghan und Harry der Haussegen nicht schief hängt...

