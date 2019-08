Herzogin Meghan & Prinz Harry: Eiskalte Klatsche von der Queen!

Oh je! Was ist nur bei Herzogin Meghan und Prinz Harry los? Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass die beiden "The Royal Foundation" offiziell verlassen haben. Nun die nächste Schock-Enthüllung...

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Obwohl zu seiner Großmutter, der Queen, stets ein enges Verhältnis hatte, soll die Königin ihrem Enkel und seiner Frau Meghan nach ihrer Hochzeit einen ordentlichen Korb erteilt haben...

Harry und Meghan wollte bei der Queen wohnen

Wie nun enthüllt wurde, hegten Meghan und Harry nach ihrer Hochzeit eigentlichen den Plan, ihr Ehe- und Familienleben in Windsor Castle zu führen. So hieß es damals in einer Erklärung des Palastes: "Prinz Harry und Frau Markle freuen sich, dass auf dem wunderschönen Gelände von Windsor Castle ihr gemeinsames Leben als Ehepaar beginnen wird." Doch dann kam alles anders! Wie jetzt nämlich berichtet wird, soll die Queen davon überhaupt nicht begeistert gewesen sein...

Die Queen gibt Harry und Meghan einen Krob

"Es wird davon ausgegangen, dass das Paar zunächst sein Herz an Windsor Castle gehängt hat und die Königin gefragt hat, ob nach ihrer Heirat Wohnräume zur Verfügung gestellt werden können", erklärt Rosa Nikkah in der "Sunday Times". Die Queen lehnte dies jedoch ab. So erklärt -Experte Hugo Vickers weiter: "Aber ich verstehe, dass es nicht ganz angemessen ist, eine junge Familie dort zu haben." Autsch! Ein Glück, dass Harry und Meghan mittlerweile in "Frogmore Cottage" ein Eigenheim gefunden haben, in dem sie sich sichtlich wohl fühlen!

