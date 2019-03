Herzogin Meghan & Prinz Harry: Enthüllt! Dreifaches Baby-Glück!

Es wird nicht ruhig um und ihrer Schwangerschaft. Seit der süßen Verkündung machen immer neue Spekulationen um den Baby-Namen, das Geschlecht und den Geburtsort des kleinen Royal die Runde. Die jüngste Baby- stellt alles vorhergegangen nun jedoch in den Schatten...

Das sich um eine royale Schwangerschaft eine Vielzahl von Mythen ranken, ist definitiv nichts Neues. So auch bei Herzogin Meghan! Seitdem bekannt gegeben wurde, dass sie und ein Baby erwarten, wird immer wieder darüber philosophiert, wie ihr Baby heißen soll, welches Geschlecht es haben wird und wann der kleine Royal zur Welt kommt. Ein wahrer königlicher Baby-Rummel. Doch damit nicht genug! Wie jetzt berichtet wird, sollen Meghan und Harry nicht nur ein Baby bekommen...

Herzogin Meghan: Ein Junge und zwei Mädchen

Wie nun durch die britische Hellseherin "Psychic Sally" behauptet wird, sollen Meghan und Harry ihre Liebe mit noch zwei weiteren Kindern krönen. Nach der Geburt ihres Babys in diesem Jahr, sollen sie noch zwei weitere Royal-Sprösslinge bekommen. So behauptet Sally gegenüber "The Sun": "Ich sehe drei Kinder in sechs Jahren - einen Jungen und zwei Mädchen." Ob sie mit dieser waghalsigen Vermutung richtig liegt? Wir können gespannt sein…