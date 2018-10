Herzogin Meghan & Prinz Harry: Erdbeben in Neuseeland! Sind sie in Gefahr?

Momentan befinden sich und auf ihrer zweiwöchigen Pazifik-Auslandsreise. Ihre letzte Station: Neuseeland. Doch nun der Schock! Wie jetzt berichtet wird, wurde die Insel von einem Erdbeben heimgesucht...

Herzogin Meghan und Prinz Harry: Erdbeben-Schock auf Neuseeland

Am Dienstag hat ein Erdbeben mit der Stärke 6,7 die Nordinsel von Neuseeland erschüttert. Der Erdstoß dauerte etwa eine halbe Minute und lag in einer Tiefe von etwa 200 Kilometern in der Nähe von Taumarunui. Ein absoluter Schock für alle Royalisten. Schließlich befinden sich Harry und Meghan gerade in Auckland/Neuseeland. Doch wie geht es den beiden?

Herzogin Meghan und Prinz Harry in Gefahr?

Obwohl sich das royale Paar ebenfalls auf Neuseeland befindet, können alle Royalisten unbesorgt sein. Die Harry und Meghan sollen von dem Erdbeben nichts mitbekommen haben und in Sicherheit sein. Auch unter den Bewohnern soll es keine Verletzten geben - ein Glück!