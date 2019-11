Reddit this

Was ist nur bei Prinz Harry und Herzogin Meghan los? Wie nun enthüllt wurde, soll das Paar erneut mit der Familientradition brechen...

Oh je! Es wird nicht ruhig bei und ! Erst kürzlich wurden die Enthüllungs-Interviews der beiden veröffentlicht, in denen sie darüber sprachen, wie sehr ihnen das Leben im Zeichen der Krone zusetzt. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Prinz Harry und Prinz William: Neue Eskalation im Brüder-Streit

Herzogin Meghan und Prinz Harry distanzieren sich von der Familie

Obwohl Prinz Harry eigentlich ein echter Familienmensch ist, wird die Kluft zwischen ihm und der royalen Familie immer größer! Vor allem zwischen ihm und seinem Bruder William soll seit fast einem Jahr Funkstille herrschen. Grund dafür soll unter anderem das angespannte Verhältnis zwischen Kate und Meghan sein. Doch damit nicht genug! Obwohl alle Royalisten immer wieder hoffen, dass sich die Familien-Wogen bald wieder glätten, macht nun die nächste Schock-Meldung die Runde...

Meghan und Harry wollen alleine Weihnachten feiern

Wie es nun durch einen Insider aus Palastkreise heißt, sollen Harry und Meghan mit dem Gedanken spielen, Weihnachten ohne die royale Familie zu feiern. Im November besucht die junge Familie Meghans Mutter in den USA und soll nun auch mit dem Gedanken spielen, über die Feiertage dort zu bleiben. Eine endgültige Entscheidung soll jedoch noch ausstehen. Die Quelle erklärt gegenüber "Mirror": "Es ist zu früh, um zu sagen, was sie letztendlich tun werden. Sie haben sich noch nicht entschieden." Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie sich diesen Schritt gut überlegen...

